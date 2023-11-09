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Сегодня, 15:30

Документальный сериал «Акинфеев. 20-й сезон» — смотрите на «СЭ» с 15 ноября!

Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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15 ноября на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли» стартует документальный сериал, посвященный жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Детство, дебют за клуб и сборную, Кубок УЕФА, травмы, ЧМ-2018, подробный рассказ про путь к победе в Кубке России в этом году — все это вы сможете увидеть в нашем шестисерийном проекте.

Среди спикеров сериала помимо самого Игоря Акинфеева его родители и жена, Леонид Слуцкий и Станислав Черчесов, Валерий Газзаев и Владимир Федотов, Евгений Гинер и Максим Орешкин, Сергей Овчинников и Вячеслав Чанов, Роман Бабаев и Алексей Березуцкий, Ролан Гусев и Сергей Аксенов, Даниэль Карвальо и Сергей Жуков.

Сегодня «СЭ» представляет специальную страницу проекта — на ней начиная с 15 ноября будут появляться серии (также их можно посмотреть на нашем YouTube-канале), а пока предлагаем вам посмотреть несколько кратких эпизодов сериала.

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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