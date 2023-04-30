Долгов — после 1:5 от «Локомотива»: «Будем разбирать, что пошло не так, чтобы такого больше не было»

Нападающий «Химок» Александр Долгов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:5) в матче 25-го тура РПЛ.

«В концовке просто развалились. Сложно сказать, что это было. Был момент за моментом, голы посыпались. До третьего пропущенного мяча, можно сказать, что хорошо перекрывали «Локомотив». Особых моментов не создавали. В первом тайме вроде только пенальти был. Ну, ничего. Такое бывает. Как настроение? У нас такое поражение в сезоне не первое. Будем работать дальше. Впереди хорошие команды: «Динамо», «Спартак». Будем разбирать, что пошло не так, чтобы такого больше не было», — приводит слова Долгова Sport24.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ, имея 17 очков в активе.