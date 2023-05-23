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Сегодня, 17:18

Долгов считает, что Талалаев наладил игру «Химок» в обороне

Алина Савинова
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Форвард «Химок» Александр Долгов поделился мнением о работе с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

«Несмотря на то что мы с «Локомотивом» пропустили пять голов, с «Ахматом» три мяча, по мне, Андрей Викторович наладил нашу игру в обороне. С железнодорожниками — это стечение обстоятельств, первый тайм были на равных. С «Динамо» и «Спартаком» мы играли очень хорошо, в остальных матчах, может, где-то не повезло, а где-то не подстроились под Талалаева. Андрей Викторович привносит что-то свое в команду, свое видение футбола и тактику», — цитирует Долгова Metaratings.ru.

«Химки» потеряли шансы сохранить прописку в РПЛ на следующий сезон после победы «Пари НН» над «Сочи» (4:0) в 28-м туре чемпионата России. На данный момент подмосковная команда с 18 очками занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице.

Талалаев возглавил «Химки» в апреле 2023 года. Специалист уже тренировал подмосковную команду в сезоне-2019/20.

Источник: https://metaratings.ru/news/dolgov-zayavil-chto-talalaev-naladil-igru-khimok-v-oborone-253358/
Александр Долгов
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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