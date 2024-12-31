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Довбня поздравил болельщиков «Спартака» с Новым годом

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Вратарь «Спартака» Александр Довбня поздравил болельщиков красно-белых с Новым годом.

«Болельщики «Спартака»! Я поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю счастья, здоровья, любви вам и вашим близким, чтобы у вас сбылись все мечты. И чтобы в следующем году было больше «трешек», — сказал Довбня Metaratings.ru.

37-летний Довбня перешел в «Спартак» в июле 2024 года на правах свободного агента. Футболист не провел ни одного матча за москвичей, его контракт действует до 30 июня 2025-го.

Источник: Metaratings.ru
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Александр Довбня (Спартак)
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