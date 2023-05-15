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15 мая, 16:16

Дриусси поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России

Мария Гусева
Себастьян Дриусси.
Фото Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»
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Экс-нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поздравил сине-бело-голубых с победой в чемпионате России-2022/23. Видео-поздравление опубликовала пресс-служба питерского клуба.

«Привет большой зенитовской семье! Записываю это видео, чтобы поздравить вас со всеми успехами последних лет, со второй золотой звездой! Если честно, я очень счастлив и горд быть частью вашей славной и красивой истории. Издалека, через все километры шлю вам приветы и крепкие рукопожатия и надеюсь, что будущее клуба еще долго будет таким же успешным. Всех обнял!» — сказал 27-летний аргентинец.

7 мая «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Команда 5-й раз подряд взяла трофей.

Дриусси выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год. Он провел за сине-бело-голубых 138 матчей, забил 25 голов и сделал 22 результативные передачи. С лета 2021 года Дриусси выступает за «Остин».

Источник: https://t.me/fczenit/11830
Себастьян Дриусси
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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