Дркушич назвал частую смену тренеров одной из причин неудачного сезона «Сочи»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич подвел итоги сезона-2022/23 для команды.

«Это не лучший наш сезон. Мы сталкивались с множеством взлетов и падений. Иногда выигрывали важные игры, иногда нет. Но я думаю, что каждый из нас хочет большего. У нас хорошая команда, много индивидуально сильных футболистов. Думаю, в следующем сезоне мы будем лучше. Конечно, тяжело, когда так часто меняются тренеры. Каждый из них ожидал, что мы будем показывать разный футбол. Футболистам нужно было привыкать. Это не всегда легко. Да, но каждый из них что-то нам дал. Грустно, что двое из них уходили. Это одна из причин, почему у нас не удался сезон. Но не ключевая. Иногда нам просто не везло. Не могли проявить характер в решающий момент», — приводит «РБ Спорт» слова Дркушича.

«Сочи» занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Победителем РПЛ стал «Зенит». Серебряные медали выиграл ЦСКА, бронзовые награды достались «Спартаку».