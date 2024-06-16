Дркушич оценил шансы команды на возвращение в РПЛ

Защитник «Сочи» и сборной Словении Ваня Дркушич рассказал, что думает о шансах команды на возвращение в РПЛ.

— В следующем сезоне в Первой лиге «Сочи» сможет сохранить только 4 легионеров. Верите, что возможно вернуться за сезон, учитывая, какой это сложный турнир?

— Конечно, лига сложная. Но с этим тренером и качественными игроками в команде у «Сочи» шансов больше чем достаточно, чтобы вернуться как можно скорее. Придется непросто, но я уверен, что мы увидим «Сочи» в Премьер-Лиге в следующем сезоне, — цитирует Дркушича «РБ Спорт».