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Сегодня, 13:46

Дркушич оценил шансы команды на возвращение в РПЛ

Виктория Кравченко
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Защитник «Сочи» и сборной Словении Ваня Дркушич рассказал, что думает о шансах команды на возвращение в РПЛ.

— В следующем сезоне в Первой лиге «Сочи» сможет сохранить только 4 легионеров. Верите, что возможно вернуться за сезон, учитывая, какой это сложный турнир?

— Конечно, лига сложная. Но с этим тренером и качественными игроками в команде у «Сочи» шансов больше чем достаточно, чтобы вернуться как можно скорее. Придется непросто, но я уверен, что мы увидим «Сочи» в Премьер-Лиге в следующем сезоне, — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

По итогам сезона-2023/24 «Сочи» занял 16-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетол в Первую лигу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vanya-drkushich-uveren-chto-my-uvidim-sochi-v-rpl-v-sleduyushhem-sezone/
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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