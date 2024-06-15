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Сегодня, 10:30

Дркушич признался, что был бы не против перейти в «Зенит»

Виктория Кравченко
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Защитник «Сочи» и сборной Словении Ваня Дркушич признался, что предпочел бы перейти в «Зенит», если бы ему представилась такая возможность.

— О, очень сложное решение. Не поверите, но именно такой же вопрос мы обсуждали с отцом. С одной стороны, «Нант» — это Европа, топ-5 лиг. Я немного почитал информацию в интернете про клуб, про их болельщиков. С другой стороны — «Зенит», самый большой клуб России, достаточно посмотреть, чего они достигли за последние 10-15 лет, чтобы понять их уровень. Для меня было бы честью играть за такой клуб. Повторюсь, сложное решение, но на ваш вопрос я бы ответил так — «Зенит» есть «Зенит», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

Дркушич выступает за «Сочи» с 2022 года. В прошлом сезоне 24-летний защитник сыграл за сочинский клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил два гола.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,8 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vanya-drkushich-zenit-samy-j-bol-shoj-klub-rossii-by-lo-by-chest-yu-igrat-za-takuyu-komandu/
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