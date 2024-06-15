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Сегодня, 11:03

Дркушич: «Чувствовал огромное разочарование, когда «Сочи» отказался меня продавать»

Алина Савинова
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Защитник «Сочи» Ваня Дркушич рассказал о том, как отреагировал на несостоявшиеся переходы в «Нант» и «Црвену Звезду».

«В тот момент я чувствовал огромное разочарование. Знал, что варианты с двумя этими клубами были для меня шансом сделать шаг вперед в карьере. Было тяжело слышать от «Сочи», что меня не отпустят. Я честно сказал представителям клуба, что очень огорчен этим решением. Но послушайте, это футбол, «Сочи» — мой клуб, у меня с ними действующий контракт. С одной стороны, я должен уважать решение клуба, с другой — внутри кошки скребли, потому что хотелось уехать», — приводит «РБ Спорт» слова Дркушича.

Футболист отметил, что ему на пользу пошла международная пауза, во время которой он очистил голову от ненужных мыслей и вернулся в «Сочи» полностью мотивированным.

Дркушич выступает за «Сочи» с 2022 года. В прошлом сезоне 24-летний защитник сыграл за сочинский клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил два гола.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,8 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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