Дркушич пройдет медобследование 29 ноября

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, рассказал о состоянии футболиста.

«В среду Дркушич пройдет медобследование. Не тренируется, ждет решение. Болевые ощущения в задней поверхности бедра. Очень надеемся, что хотя бы еще в одном матче до конца года сможет принять участие», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

24-летний словенский игрок был заменен на 18-й минуте матча с «Зенитом» из-за повреждения.

В текущем сезоне чемпионата России Дркушич провел 13 матчей за «Сочи», в которых забил 2 гола. Он выступает за сочинскую команду с января 2022 года.

После 16 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. 2 декабря сочинцы на своем поле сыграют против «Крыльев Советов».