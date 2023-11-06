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РПЛ

6 ноября, 22:37

Дркушич рассказал об амбициях «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич рассказал об амбициях команды.

«Амбиции «Сочи» заключаются в том, чтобы быть как минимум в середине таблицы. Если это не получается, то руководство принимает решение что-то поменять, от этого случаются тренерские перестановки», — приводит слова Дркушича Metaratings.ru.

В матче 14-го тура РПЛ «Сочи» и «Динамо» сыграли вничью (3:3). «Сочи» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Лидирует — «Краснодар» (31 очко).

Источник: https://metaratings.ru/news/drkushich-ambicii-sochi-byt-minimum-v-seredine-tablicy-302740/
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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