Дркушич досрочно вернется в «Зенит» из аренды

Защитник «Црвены Звезды» Ваня Дркушич вернется в «Зенит» зимой, сообщает MozzartSport.

По данным источника, 25-летний футболист присоединится к российскому клубу после матчей сербской команды в общем этапе Лиги чемпионов.

21 января «Црвена Звезда» сыграет с ПСВ, а 29 января — с «Янг Бойз».

Арендное соглашение «Зенита» с «Црвеной Звездой» по Дркушичу рассчитано до конца текущего сезона. Контракт защитника с петербургским клубом действует до июня 2029 года.

В этом сезоне Дркушич провел за «Црвену Звезду» 11 мячей и забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.