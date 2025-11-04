Дркушич вызван в сборную Словении на матчи отбора чемпионата мира

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич вошел в состав сборной Словении для участия в международных матчах в ноябре, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Дркушич выступает за главную национальную команду своей страны с 2023 года. На счету 26-летнего защитника 24 матча за сборную.

В «Зенит» словенский футболист перешел летом 2024-го, подписав с питерцами контракт на пять лет. В этом сезоне он провел 17 игр за команду из Санкт-Петербурга.

Сборная Словении проведет два заключительных матча в отборочном турнире чемпионата мира-2026: дома с Косово (15 ноября) и на выезде со Швецией (18 ноября).