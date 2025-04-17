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17 апреля, 13:22

Дркушич: «Хочу увидеть Ивановича в матче легенд «Зенита»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Ваня Дркушич рассказал «СЭ», кого бы хотел увидеть в матче легенд петербургского клуба.

— С какими легендами «Зенита» ты знаком? Кого бы хотел увидеть больше всех?

— Я знаком с Лукой Джорджевичем и Кристианом Нобоа. Я и Лука много общаемся, почти каждый день. Буду очень доволен, если увижу его и Криса. Честно, не знаю кого выделить... Может, Бранислав Иванович — защитник, за игрой которого я всегда следил. Хочу увидеть его.

— Они приедут на матч легенд?

—  Еще непонятно, думают. Я с Лукой поговорил, надеюсь, что все приедут, — сказал Дркушич «СЭ».

25 мая 2025 года «Зениту» исполнится 100 лет. В этот день клуб проведет матч легенд с участием бывших игроков.

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Бранислав Иванович
Футбол
ФК Зенит
Ваня Дркушич
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