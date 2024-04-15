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Сегодня, 11:48

Дркушич заявил, что сфокусирован на игре за «Сочи», несмотря на интерес из Франции

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Ваня Дркушич в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем в команде по окончании сезона.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту из чемпионата Франции.

— Читали новости об интересе к вам из Франции, что-то знаете об этом?

— Если честно, ничего не знаю про будущее. Я на сто процентов сфокусирован на «Сочи». Увидим, что будет летом.

— Останетесь ли вы в команде, если «Сочи» вылетит из РПЛ?

— Не хочу говорить об этом. Мы отстаем в чемпионате, а я хочу помогать команде, чтобы остаться, — сказал Дркушич «СЭ».

24-летний Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. Всего за южан словенский футболист провел 60 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дркушича в 3 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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