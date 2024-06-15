Дркушич: «Нант» предлагал мне зарплату больше, чем получаю в «Сочи»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич считает, что готов к выступлению в любом из ведущих чемпионатов Европы.

В прошлое межсезонье футболист мог перейти во французский «Нант» и сербскую «Црвену Звезду», но руководство сочинского клуба отказалось отпускать защитника.

«Когда переходил из Словении в «Сочи», лишь единицы верили, что мне удастся заиграть в России. Но я всем и все доказал, продемонстрировал свой уровень. И «Нант» также стал бы шагом вперед, это клуб из топ-5 лиг. Каждый футболист мечтает играть на таком уровне и уверен, что у меня есть все качества, чтобы я мог там себя проявить. Мне нужен только шанс, и не сомневаюсь, что в будущем еще его получу. В плане финансов во Франции вряд ли бы выиграл? Ну нет. Вообще-то «Нант» предлагал мне зарплату больше, чем получаю в «Сочи», — приводит «РБ Спорт» слова Дркушича.

Дркушич выступает за «Сочи» с 2022 года. В прошлом сезоне 24-летний защитник сыграл за сочинский клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил два гола.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,8 миллиона евро.