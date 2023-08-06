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Друг Малкома назвал большой ошибкой слова Дзюбы о «Зените» Рио-де-Жанейро

Микеле Антонов
Корреспондент
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Друг Малкома Лоран Лопес Де Матос в интервью «СЭ» назвал большую ошибку нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы по отношению к бразильским игрокам «Зенита».

— Из-за количества бразильцев многие говорят, что клуб из Санкт-Петербурга превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро.

— В прошлом сезоне об этом сказал Дзюба. Как раз перед очным матчем. И чем кончилось? На своем поле «Локомотив» проиграл 1:2!

— Даже Малком потом шутил над Дзюбой.

— Да, он не мог не ответить. Артему же следовало говорить о Рио-де-Жанейро только в случае победы. А он сказал такое про «Зенит» до матча — и поплатился. Проиграл «Зениту» Рио-де-Жанейро! (Смеется.)

— Малком разозлился на Дзюбу?

— Нет-нет. Наоборот, бразильцам такие слова лишь придают дополнительную мотивацию. В итоге Малком отдал голевой пас Венделу, а потом Кассьерра забил победный мяч. В обоих голах поучаствовали латиноамериканцы. Так что Дзюба совершил большую ошибку.

В марте этого года Дзюба заявил, что решил уйти из «Зенита», потому что клуб стал превращаться в «Зенит» Рио-де-Жанейро.

Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Футболист выступал за команду из Санкт-Петербурга с июля 2015 года и четыре раза выигрывал с ней чемпионат России.

Полностью интервью Лорана Лопеса Де Матоса читайте на сайте «СЭ».

Артем Дзюба
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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