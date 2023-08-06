Друг Малкома назвал причину ухода игрока из «Зенита»: «Получил предложение, от которого невозможно отказаться»

Друг Малкома Лоран Лопес Де Матос в интервью «СЭ» рассказал, почему игрок не перешел в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно.

— Сейчас он переехал в Саудовскую Аравию. Удивились?

— Знаю точно, что Малком был счастлив в «Зените». Но получил такое предложение, от которого невозможно отказаться. На мой взгляд, он принял правильное решение. Ушел на пике: чемпионом страны и лучшим футболистом РПЛ. Причем это очень хороший трансфер не только для игрока, но и для «Зенита».

— Вы понимаете, почему полгода назад Малком отказал «ПСЖ», а теперь перебрался в «Аль-Хиляль»?

— С «ПСЖ» не сложилось из-за финансового фэйр-плей. Французы тогда не могли покупать игроков. Был лишь вариант аренды. «Зенит» это не устроило. Я понимаю позицию клуба.

3 августа «Зенит» объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль». Бразилец выступал за команду с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ.

Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

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