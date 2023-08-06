Друг Малкома объяснил, почему Педриньо не прижился в России: «Здесь у него не было ни родных, ни друзей»

Друг Малкома Лоран Лопес Де Матос в интервью «СЭ» ответил на вопрос, почему игрок «Локомотива» Педриньо не смог освоиться в клубе.

— Видел в соцсетях, что на вас подписан Педриньо, который был в «Локомотиве».

— Да, я и с ним знаком.

— Почему он не прижился в «Локо»? Начал-то здорово, в Кубке забил четыре «Химкам», а потом все сошло на нет...

— Главная проблема — в России у него не было ни родных, ни друзей. Чужая страна, языка не знаешь — в подобной ситуации любому будет сложно адаптироваться. Из-за этого у Педриньо постоянно возникали мысли о возвращении в Бразилию. Но «Локомотиву» в любом случае повезло.

— С чем?

— Там есть по-настоящему топовый футболист — Изидор! На мой взгляд, он лучший игрок клуба. Мы регулярно общаемся по видеосвязи. А пока я играл в Медиалиге, часто пересекались, ходили в рестораны, расположенные в «Москва-Сити».

— Кажется, Изидор фанат Медиалиги? Видел его там несколько раз.

— Да! Я приглашал Вильсона на наши матчи. Мне было очень приятно, когда он приходил.

Нападающий перешел в «Локомотив» в сентябре 2022 года из «РБ Брагантино», подписав контракт на четыре года. Всего на счету бразильца 9 матчей в составе железнодорожников, в которых он отметился 4 голами и 1 результативной передачей.

С января 2023 года футболист выступал за «Сан-Паулу» на правах аренды из «Локомотива», однако бразильский клуб расторг контракт с Педриньо из-за обвинения игрока в домашнем насилии.