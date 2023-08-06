Друг Малкома: «Клаудиньо не хочет обратно в Бразилию. Думаю, он останется»

Друг Малкома Лоран Лопес Де Матос в интервью «СЭ» рассказал о будущем Клаудиньо в «Зените».

— В соцсетях много ваших фотографий с другими бразильцами из «Зенита»...

— Да, я знаю всех этих ребят. Мы общаемся. Например, пару дней назад виделся с Клаудиньо. Очень хороший парень. Как все бразильцы, постоянно улыбается, шутит.

— Правда, что он хочет обратно в Бразилию?

— Нет. Ему нравится в «Зените», со всеми отлично ладит. На мой взгляд, Малком и Клаудиньо вообще были лучшими в клубе. Сейчас один ушел. Поэтому лучший теперь Клаудиньо (Смеется). Думаю, он останется, для него это хорошая возможность развиваться.

— Малком и Клаудиньо — легенды «Зенита». Даже переплюнули Халка.

— Согласен! Первое время у того же Малкома были проблемы из-за травм. Но прошлый сезон получился великолепным. 26 мячей, 7 голевых передач. Шикарная статистика!

Ранее Клаудиньо заявил, что готов играть за «Фламенго», но не собирается добиваться ухода из питерской команды.

В текущем сезоне 26-летний бразилец провел 2 матча в РПЛ и 1 в Кубке России, отметившись одним голом.

Полностью интервью Лорана Лопеса Де Матоса читайте на сайте «СЭ».