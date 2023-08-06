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Сегодня, 10:15

Друг Малкома считает, что «Зенит» нуждается в Венделе

Микеле Антонов
Корреспондент
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Друг Малкома Лоран Лопес Де Матос в интервью «СЭ» поделился мнением о будущем полузащитника Вендела в «Зените».

«Вот с ним не настолько близко знаком, чтобы рассуждать на такие темы. Малком представлял меня Клаудиньо, Родригао, другим бразильцам. Отличные ребята! Ну а Вендел как футболист, конечно, очень хорош. «Зенит» нуждается в нем», — сказал Лопес Де Матос «СЭ».

25-летний бразилец пропустил старт сезона. Сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры о его продаже с другими клубами. Вендел вернулся в расположение клуба 25 июля.

В сезоне-2022/23 полузащитник провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Полностью интервью Лорана Лопеса Де Матоса читайте на сайте «СЭ».

Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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