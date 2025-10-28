Друг Мостового Гракун рассказал, как спас футболиста от похищения

28 октября, 20:21
Друг полузащитника «Зенита» Андрея Мостового хоккеист Александр Гракун рассказал «СЭ» подробности неудавшегося похищения футболиста.
— Вышли из «Азбуки Вкуса», попрощались, поворачиваюсь и на Андрея бегут двое в масках из минивэна. Я сразу подбежал, взял на себя одного, и Андрею удалось вырваться. Мы вместе отбежали назад, они походили вокруг крикнули пару фраз с угрозами и скрылись.
— Обсуждали эту историю с Андреем после?
— Конечно, мы были в шоке, не спали всю ночь. Мы с Андреем друзья, так что поступил так, как должен был поступить друг, — сказал Гракун «СЭ».
Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Несколько неизвестных подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.
руслан магомедов
Такая постановка на "десяточку" тянет. Но, тебе чмарташке везде постановки снятся.
29.10.2025
Иван
вы из машины вышли, какая азбука вкуса?
29.10.2025
hattabych
Не-не-не, чтобы на Чкалова быть похожим, надо под мостом... или с моста хотя бы:))
29.10.2025
rac135
А ты бы лучше сгонял бы на свою историческую родину)
29.10.2025
rac135
Бандитский Пи*ербург) БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ
29.10.2025
ritenyto
Врут все. Дело было не так :):) Сейчас расскажу, только штаны подтяну... Короче... не подтягиваются :), - мостяра подрасти ещё должен. А журнашлюшек я в гробу видал после очередного разговора с Таней Егоровой (вот чудо-женщина, жидо-армяночка, фамилия - по мужу... тянула-тянула меня на ихний ломоносовский жур фак из "скворечника", да я не зажелал (зажелал - словечко сибирских русских, оно у Виля Липатова сквозит). Не зажелал, ибо "не склонится твоя голова". Честь и совесть дороже, в рамке нынешнего существования. Вот, мол, что :)) Не пондравился мне их "второй аэродром". Я вроде Чкалова, кажись :)
29.10.2025
ritenyto
Ничего, обойдётся :)
29.10.2025
ritenyto
Эта... есть старый анекдот: "В одном старом-старом городе... жил старый-старый дедушка. И у него была молодая внучка. И ей хотелось на будущую свадьбу получить свадебное платье. И вот... пришла сказочая фея, и сказала: "Да. Я сочиню тебе...". А у дедушки всего-то и было: две замызганных сковордки. Две дубовых табуретки. Один сосновый стол. И внучка. Дедушка помавал осоловелым взором, и промолвил: "А пошло бы всё в ж****!. И всё пошло дедушке в ж*****. Вот, выпьем же за то, чтоб не встречаться за дегенератами никогда!
29.10.2025
m_16
Ну вот в Спартаке, например, бегают Денисов и Дмитриев.
28.10.2025
slddrozdov25
похоже...
28.10.2025
lenin.vowa2018
зачем в Москве питерские бомжи? Кому они там нужны?
28.10.2025
lenin.vowa2018
чмора, тебе бы заткнуться.
28.10.2025
Vlafy
Ага, клоуны из нашего свинского шапито сбежали, хотели разыграть Андрея. Типа плати или в спам утащим :) Они же зятя депутата думы взяли, кстати. Тоже постановка, наверное?
28.10.2025
kawh1.leonard
Он так быстро бегает, что никто больше не рискнёт.
28.10.2025
моро
тупой везде тупость увидит
28.10.2025
моро
они молодцы, а ты лимита ссыкливая, брысь родину свою защищать!)
28.10.2025
Симон Вирсаладзе
Всё больше напоминает тупую постанову
28.10.2025
hovawart645
Оба молодцы. А этих уродов надо сажать по-максимуму.
28.10.2025