Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

28 октября, 20:21

Друг Мостового Гракун рассказал, как спас футболиста от похищения

Микеле Антонов
Корреспондент

Друг полузащитника «Зенита» Андрея Мостового хоккеист Александр Гракун рассказал «СЭ» подробности неудавшегося похищения футболиста.

— Вышли из «Азбуки Вкуса», попрощались, поворачиваюсь и на Андрея бегут двое в масках из минивэна. Я сразу подбежал, взял на себя одного, и Андрею удалось вырваться. Мы вместе отбежали назад, они походили вокруг крикнули пару фраз с угрозами и скрылись.

— Обсуждали эту историю с Андреем после?

— Конечно, мы были в шоке, не спали всю ночь. Мы с Андреем друзья, так что поступил так, как должен был поступить друг, — сказал Гракун «СЭ».

Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Несколько неизвестных подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.

Андрей Мостовой.Андрей Мостовой — о попытке похищения: «До матча с «Динамо» никто ничего не знал»

18

  • руслан магомедов

    Такая постановка на "десяточку" тянет. Но, тебе чмарташке везде постановки снятся.

    29.10.2025

  • Иван

    вы из машины вышли, какая азбука вкуса?

    29.10.2025

  • hattabych

    Не-не-не, чтобы на Чкалова быть похожим, надо под мостом... или с моста хотя бы:))

    29.10.2025

  • rac135

    А ты бы лучше сгонял бы на свою историческую родину)

    29.10.2025

  • rac135

    Бандитский Пи*ербург) БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ

    29.10.2025

  • ritenyto

    Врут все. Дело было не так :):) Сейчас расскажу, только штаны подтяну... Короче... не подтягиваются :), - мостяра подрасти ещё должен. А журнашлюшек я в гробу видал после очередного разговора с Таней Егоровой (вот чудо-женщина, жидо-армяночка, фамилия - по мужу... тянула-тянула меня на ихний ломоносовский жур фак из "скворечника", да я не зажелал (зажелал - словечко сибирских русских, оно у Виля Липатова сквозит). Не зажелал, ибо "не склонится твоя голова". Честь и совесть дороже, в рамке нынешнего существования. Вот, мол, что :)) Не пондравился мне их "второй аэродром". Я вроде Чкалова, кажись :)

    29.10.2025

  • ritenyto

    Ничего, обойдётся :)

    29.10.2025

  • ritenyto

    Эта... есть старый анекдот: "В одном старом-старом городе... жил старый-старый дедушка. И у него была молодая внучка. И ей хотелось на будущую свадьбу получить свадебное платье. И вот... пришла сказочая фея, и сказала: "Да. Я сочиню тебе...". А у дедушки всего-то и было: две замызганных сковордки. Две дубовых табуретки. Один сосновый стол. И внучка. Дедушка помавал осоловелым взором, и промолвил: "А пошло бы всё в ж****!. И всё пошло дедушке в ж*****. Вот, выпьем же за то, чтоб не встречаться за дегенератами никогда!

    29.10.2025

  • m_16

    Ну вот в Спартаке, например, бегают Денисов и Дмитриев.

    28.10.2025

  • slddrozdov25

    похоже...

    28.10.2025

  • lenin.vowa2018

    зачем в Москве питерские бомжи? Кому они там нужны?

    28.10.2025

  • lenin.vowa2018

    чмора, тебе бы заткнуться.

    28.10.2025

  • Vlafy

    Ага, клоуны из нашего свинского шапито сбежали, хотели разыграть Андрея. Типа плати или в спам утащим :) Они же зятя депутата думы взяли, кстати. Тоже постановка, наверное?

    28.10.2025

  • kawh1.leonard

    Он так быстро бегает, что никто больше не рискнёт.

    28.10.2025

  • моро

    тупой везде тупость увидит

    28.10.2025

  • моро

    они молодцы, а ты лимита ссыкливая, брысь родину свою защищать!)

    28.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Всё больше напоминает тупую постанову

    28.10.2025

  • hovawart645

    Оба молодцы. А этих уродов надо сажать по-максимуму.

    28.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Андрей Мостовой
    ФК Зенит
    Читайте также
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя