28 октября, 20:40

Друг Мостового Гракун считает, что футболисту нужна охрана после неудавшегося похищения

Микеле Антонов
Корреспондент

Друг полузащитника «Зенита» Андрея Мостового хоккеист Александр Гракун ответил на вопрос «СЭ» о необходимости охраны для футболиста.

— Многие после этого инцидента задумались о том, что нужно приставлять охрану к спортсменам. На ваш взгляд, насколько это нужная мера?

— Да, конечно. Но мы всегда вместе в основном (улыбается). Но охрана на первое время, думаю, нужна.

— Понимаете, почему именно к вам и Андрею оказалось такое внимание от недоброжелателей? Ваша мама говорила коллегам из КП, что таких людей не может быть.

— Непонятно. Сами были удивлены, если честно. Недоброжелателей нет, конечно, — сказал Гракун «СЭ».

Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Несколько неизвестных подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.

Андрей Мостовой.Андрей Мостовой — о попытке похищения: «До матча с «Динамо» никто ничего не знал»

7

  • ANTI BOMG

    пусть в бункере прячется!

    29.10.2025

  • ritenyto

    Чу-ши - ки :) Посмотрите на звёздное небо, и тогда даже этот футболист покажется вам..., в рамках возможностей.... Или, например, стихи (многие из вас способны на это: Ну уж нет - эпохи мерить :) Это неким не под стать. Мне всегда приятно верить. И приятно воскресать :)

    29.10.2025

  • ritenyto

    Я б лучше спас... голубого-то...

    29.10.2025

  • sergey stepanov

    Богатые люди сами заботятся о своей охране и шляются меньше по ночам!

    29.10.2025

  • zg

    Огонь!Скоро тебе звякнут из окружения Моста для организации!)

    28.10.2025

  • Динамов

    Это пассивный и не эффективный вариант - в разы более эффективный вариант: спецсредствками добиться от нападавших признания, кто заказал похищение, и потом нанять матёрых "диких гусей" для его ликвидации. Надёжно и качественно!

    28.10.2025

  • kawh1.leonard

    бегает быстро мостовой: не будут связываться.

    28.10.2025

    Андрей Мостовой
    ФК Зенит
