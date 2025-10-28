Друг Мостового Гракун считает, что футболисту нужна охрана после неудавшегося похищения

Друг полузащитника «Зенита» Андрея Мостового хоккеист Александр Гракун ответил на вопрос «СЭ» о необходимости охраны для футболиста.

— Многие после этого инцидента задумались о том, что нужно приставлять охрану к спортсменам. На ваш взгляд, насколько это нужная мера?

— Да, конечно. Но мы всегда вместе в основном (улыбается). Но охрана на первое время, думаю, нужна.

— Понимаете, почему именно к вам и Андрею оказалось такое внимание от недоброжелателей? Ваша мама говорила коллегам из КП, что таких людей не может быть.

— Непонятно. Сами были удивлены, если честно. Недоброжелателей нет, конечно, — сказал Гракун «СЭ».

Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Несколько неизвестных подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.