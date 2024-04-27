Друг Уткина рассказал о симпатиях комментатора к «Реалу» и «Спартаку»

Видеблогер Витя Кравченко в интервью «СЭ» рассказал о клубных пристрастиях Василия Уткина.

— Относился ли он по-особому к Балашихе, где родился и вырос?

— Конечно. Он даже к Джикии относился по-особому из-за этого (капитан «Спартака» провел детство в этом подмосковном городе. — Прим. «СЭ»). Вася был патриотом своей страны и своего места. России и Балашихи. Стопроцентно.

— Ты рассказывал, что у Уткина был платиновый абонемент на «Спартак». То есть он за красно-белых все-таки прибаливал?

— Нет, это была интеграция. Когда мы общались, он болел только за «Реал». То, что он публично называл себя болельщиком «Спартака», относилось к детству, но потом он за него точно не болел. А вот за «Реал» — до последнего дня. Это — точно.