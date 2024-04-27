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Сегодня, 10:20

Друг Уткина рассказал о симпатиях комментатора к «Реалу» и «Спартаку»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Видеблогер Витя Кравченко в интервью «СЭ» рассказал о клубных пристрастиях Василия Уткина.

— Относился ли он по-особому к Балашихе, где родился и вырос?

— Конечно. Он даже к Джикии относился по-особому из-за этого (капитан «Спартака» провел детство в этом подмосковном городе. — Прим. «СЭ»). Вася был патриотом своей страны и своего места. России и Балашихи. Стопроцентно.

— Ты рассказывал, что у Уткина был платиновый абонемент на «Спартак». То есть он за красно-белых все-таки прибаливал?

— Нет, это была интеграция. Когда мы общались, он болел только за «Реал». То, что он публично называл себя болельщиком «Спартака», относилось к детству, но потом он за него точно не болел. А вот за «Реал» — до последнего дня. Это — точно.

Витя Кравченко и&nbsp;Василий Уткин. Жизнь и смерть Василия Уткина. Пронзительное интервью его друга и ученика

ФК Реал
ФК Спартак (Москва)
Василий Уткин
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