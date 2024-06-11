Друг Вендела сообщил, что футболист продлил контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Вендел не покинет команду из Санкт-Петербурга, сообщил друг футболиста.

«Он не переходит во «Фламенго». Он продлил контракт с «Зенитом», как я и говорил», — приводит слова друга Вендела Planeta do Futebol.

При этом срок нового соглашения 26-летнего полузащитника с сине-бело-голубыми не уточняяется.

Бразилец перешел в «Зенит» из «Спортинга» осенью 2020 года за 20,3 миллиона евро. В минувшем сезоне 26-летний хавбек провел 35 матчей за питерцев во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал десять результативных передач.

Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.