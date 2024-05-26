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Друзь в честь победы «Зенита» включил в программу интеллектуального турнира вопросы о футболе

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Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь в честь победы «Зенита» в чемпионате России включил в программу своего интеллектуального турнира вопросы о футболе.

«Очень приятно, что «Зенит» завоевал чемпионство шестой раз подряд. Две перевернутые шестерки символизируют 99-летие клуба, так что все совпало очень удачно. Но кроме радости победа добавила проблем: сегодня у нас проходил финал Молодежного чемпионата по интеллектуальным играм «Гран-при Санкт-Петербург», и чтобы поздравить болельщиков — у нас их в командах достаточно много, потому что школьники и студенты всегда болеют за «Зенит» — я ночью занимался тем, что составлял пакет вопросов про футбол», — сказал Друзь ТАСС.

«Зенит» стал чемпионом страны в субботу, 25 мая, после победы на своем поле в матче 30-го тура с «Ростовом» (2:1). Команда поднялась на первое место также благодаря тому, что лидер турнира «Динамо» в параллельном матче уступил «Краснодару» (0:1).

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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