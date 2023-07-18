Ду Кейрос — о паспорте РФ и игре за сборную России: «Ни от чего заранее не стану отказываться»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства в будущем.

— Знаешь ли ты, что у Малкома и Клаудиньо есть российский паспорт? Можешь ли ты представить, что через несколько лет сам его получишь и сыграешь за сборную России? Или ты намерен сыграть за сборную Бразилии?

— С детства я мечтаю надеть футболку сборной Бразилии, но одновременно понимаю, что в футболе может произойти что угодно. Я ничего не буду загадывать и ни от чего заранее не стану отказываться, — сказал Ду Кейрос «СЭ».

23-летний бразилец присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно. Ранее он стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс».

Полностью интервью Ду Кейроса читайте на сайте «СЭ».