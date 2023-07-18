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Ду Кейрос: «Общаемся с Антони из «МЮ». Он родился в 10 минутах от моего дома»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос в интервью «СЭ» рассказал, что знаком с форвардом «Манчестер Юнайтед» Антони.

— В «Коринтианс» тебе было непросто попасть. Почему сперва ты пошел в «Сан-Паулу»?

— Я все детство играл либо на улице, либо в зале — бегал на паркете. Когда мне было девять, меня заметил человек из «Сан-Паулу». Позвонили, пригласили на просмотр. Неделю шли различные тесты: игры, тренировки. Да, вся семья болела за «Коринтианс», но я воспользовался шансом попасть в «Сан-Паулу». Правда, в 13 лет меня оттуда выгнали: сказали, что не видят прогресса в моей игре. Какое-то время я нигде не числился, но повторилась та же история: на меня обратил внимание скаут «Коринтианса», который пригласил меня на просмотр, и уже там я закрепился.

— В академии «Сан-Паулу» ты занимался с Антони из «Манчестер Юнайтед». Общаешься с ним?

— Антони родился в десяти минутах от того места, где я жил. Мы из одного района, он одного года со мной. Да, мы периодически переписываемся — можем в соцсетях что-то друг другу прокомментировать. Но не более того, — сказал Ду Кейрос «СЭ».

Антони с лета прошлого года выступает за «Манчестер Юнайтед». В прошедшем сезоне 23-летний бразилец провел 44 матча за манкунианцев, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Полностью интервью Ду Кейроса читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Зенит
ФК Манчестер Юнайтед
Антони (Манчестер Юнайтед)
Ду Кейрос
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