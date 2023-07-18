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Сегодня, 09:05

Ду Кейрос — о выводе из состава «Коринтианса»: «Я расстроился, но принял это»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос в интервью «СЭ» высказался о своей реакции на вывод из стартового состава «Коринтианса» после объявления об уходе в российский клуб.

— С одной стороны, ты в «Зените» всего несколько недель. С другой стороны, о трансфере было объявлено еще в январе. Как это повлияло на твою игру? Стал ли ты, например, аккуратнее действовать на поле, чтобы не получить травму?

— Я профессионал. Да, технически уже было ясно о переходе в «Зенит», но я все еще оставался футболистом «Коринтианса» и эти полгода старался работать на поле и выкладываться по максимуму на тренировках, как делал все время до этого.

— Но в команде на твой трансфер отреагировали не очень хорошо. В начале мая ты перестал попадать в заявку «Коринтианса», потому что так решил главный тренер Вандерлей Лушембургу. В тот день ты еще написал в соцсетях: «Плачь сейчас, смейся потом». Эти слова касались решения Лушембургу?

— Нет, та фраза не имела никакого отношения к тренеру. Хотя я помню, что в Бразилии она тоже вызвала полемику. На самом деле это просто один из, скажем так, девизов, по которым живут люди в том районе, где я вырос. Для меня это знакомая с детства фраза, ведь жизнь у многих людей, которые меня окружали, была довольно сложной. Это означает, что даже если сейчас тяжело, то впоследствии ты будешь вспоминать об этом с улыбкой. Я описал непростую жизненную ситуацию, но напрямую ни к кому не обращался.

— Но, вероятно, решение тренера тебя сильно расстроило.

— Конечно, мне это не могло понравиться. Я расстроился, ведь хотел помогать команде до последнего момента — посвятить ей столько времени, сколько возможно. Но я принял это решение, так как это сказал главный тренер. Я продолжил работать над собой, просто тренировался самостоятельно — был настроен приехать в «Зенит» в лучшей форме, пусть и понимал, что придется обходиться без игровой практики, — сказал Ду Кейрос «СЭ».

23-летний бразилец присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно. Ранее он стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс».

Полностью интервью Ду Кейроса читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Ду Кейрос
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