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Ду Кейрос: «Видел убийства и торговлю наркотиками»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос в интервью «СЭ» высказался о жизни в Бразилии.

— Ты рос в не самом благополучном округе на окраине Сан-Паулу — Бутанте. Расскажи, что это за район? Можно ли туда заходить обычному туристу?

— Вообще это довольно спокойный округ, так что вход для туристов свободен. Но он разделен на две части — в одной жить хорошо, а в другой ужасно. Я жил во второй.

— Роберт Ренан говорил, что не раз был свидетелем перестрелок на улицах, в одной из которых убили его друга. У тебя в детстве было так же?

— Да, в моем детстве тоже было опасно. Я видел и убийства, и торговлю наркотиками — знал людей, которые этим занимаются. К счастью, футбол уберег меня от выбора этого пути.

— Как тебе удалось не поддаться соблазнам улиц?

— Моя семья всегда любила футбол и «Коринтианс». В такой ситуации невозможно ни о чем другом думать. Я считаю, что в Бразилии люди не выбирают футбол — этой страстью там все настолько пропитано, что ты рождаешься уже влюбленным в футбол. И в этом смысле я точно не был исключением. Но, конечно, есть и другой путь, темный. И перед мальчиками в моем районе часто стоял выбор, по какой дороге пойти. Я дал себе слово — сделать все, чтобы пойти по пути футбола, — сказал Ду Кейрос «СЭ».

23-летний бразилец присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно. Ранее он стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс».

Полностью интервью Ду Кейроса читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Ду Кейрос
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