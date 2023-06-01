Дуарте и Мартинс вызваны в свои сборные на июньские матчи

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте и полузащитник команды Кристофер Мартинс вызваны с свои сборные.

Дуарте вызван в сборную Парагвая. Команда проведет в июне один товарищеский матч против сборной Никарагуа (18 июня). 23-летний защитник может дебютировать за сборную своей страны.

Мартинс вызван в сборную Люксембурга на июньские матчи. Национальная команда проведет три матча: 9 июня товарищеский матч против Мальты, а затем в рамках отбора на чемпионат Европы-2024 сыграет дома против Лихтенштейна (17 июня) и встретится на выезде с Боснией и Герцеговиной (20 июня).

Ранее 26-летний полузащитник провел в составе сборной Люксембурга 55 матчей, в которых забил 1 гол.