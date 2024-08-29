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Сегодня, 09:36

Metaratings: защитника «Спартака» Дуарте предложили нескольким клубам из Бразилии

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Спартака» Алексис Дуарте может покинуть московский клуб, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, агент 24-летнего парагвайца ищет игроку новую команду. Футболист был предложен нескольким клубам из Бразилии. Ранее сообщалось об интересе к Дуарте со стороны «Валенсии».

Дуарте выступает за «Спартак» с января 2023 года, его контракт рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 33 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

Источник: Metaratings
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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