Дуарте объяснил, как сделал выбор между «Бокой Хуниорс» и «Спартаком»

Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте в интервью «СЭ» рассказал, почему выбрал московский клуб, несмотря на интерес к нему со стороны аргентинского «Бока Хуниорс».

— Мне хотелось получить опыт игры в Европе. Долго размышлял, советовался с семьей. В итоге решил попробовать и выбрал «Спартак», — сказал Дуарте.

Кроме того, по словам футболиста, он не советовался с выступавшими за «Спартак» ранее парагвайцами Лукасом Барриосом и Лоренсо Мельгарехо, но немного изучил историю красно-белых.

— Если честно, мне как-то не пришло это [посоветоваться с Барриосом и Мельгарехо] в голову, ха-ха! Так что с этими ребятами не общался. Но я знал, что «Спартак» — большой клуб и самая популярная команда в России. Так что не скажу, что принимал решение вслепую, — добавил футболист.

Дуарте перешел в «Спартак» в январе 2023 года из парагвайского «Серро Портеньо», подписав соглашение до 30 июня 2027 года. Ранее сам футболист подтверждал интерес к себе со стороны аргентинского клуба.