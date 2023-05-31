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Сегодня, 09:00

Дуарте признался, что вопрос зарплаты сыграл роль при его переходе в «Спартак»

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Алексис Дуарте.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте в интервью «СЭ» признался, что вопрос размера заработной платы сыграл свою роль при выборе между «Бокой Хуниорс» и «Спартаком».

— Вопрос зарплаты естественный и нормальный. Этот аргумент нельзя сбрасывать со счетов. Но для меня переход в «Спартак» был вызовом. Мне интересно попробовать себя за пределами Южной Америки. Я молодой футболист, и в таком возрасте это сделать проще, чем, скажем, через несколько лет, — сказал Дуарте.

Дуарте перешел в «Спартак» в январе 2023 года из парагвайского «Серро Портеньо», подписав соглашение до 30 июня 2027 года. Ранее сам футболист подтверждал интерес к себе со стороны аргентинского клуба.

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Футбол
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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