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Сегодня, 09:30

Дуарте рассказал, для чего хочет выучить русский язык

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Алексис Дуарте.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте в интервью «СЭ» рассказал, для чего собирается в будущем выучить русский язык.

— Учу английский, поскольку это язык более широкого применения. А когда дойду до определенного уровня знания, приступлю к изучению русского. Нужно же как-то отвечать на подколы со стороны партнеров по команде, ха-ха! — сказал Дуарте.

Кроме того, парагваец поделился уже выученными словами, хоть и не все их смог произнести из приличия.

— Привет, хорошо, спокойно, как дела. Знаю еще некоторые, но не могу их произнести в интервью, ха-ха! — добавил футболист.

Дуарте перешел в «Спартак» в январе 2023 года из парагвайского «Серро Портеньо», подписав соглашение до 30 июня 2027 года.

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Футбол
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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