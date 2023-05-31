Дуарте рассказал, как добирался на сборы «Спартака» из Парагвая: «От вида самолетов тошнило»

Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте в интервью «СЭ» рассказал, какой получилась его дорога в расположение нового клуба на зимние сборы в ОАЭ.

— Когда я прилетел на сборы, от вида самолетов уже тошнило. Только до Москвы я добирался почти двое суток. А потом еще в Дубай... Понимал, что нужно выходить тренироваться, а я вообще не соображаю, где я, — сказал футболист.

Дуарте перешел в «Спартак» в январе 2023 года из парагвайского «Серро Портеньо», подписав соглашение до 30 июня 2027 года.