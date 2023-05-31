Дуарте рассказал, как спустился в метро в Москве: «Очень испугался»

Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте в интервью «СЭ» рассказал о своем опыте поездки в столичном метро.

— Спускался в метро в Москве?

— Да. И очень испугался, если честно. Был шокирован тем, как глубоко под землю нужно спускаться на эскалаторе... Как такое возможно? Но мне было очень интересно, что это такое. Из любопытства спустился. До центра, правда, не доезжал. Слышал, что там очень красивые станции.

— Как ты решился на такое путешествие, если ни русского, ни английского не знаешь?

— Ну, с нами был русскоговорящий человек, так что все было безопасно. Проехали пару станций, посмотрели, что к чему, и вышли на улицу.

Дуарте перешел в «Спартак» в январе 2023 года из парагвайского «Серро Портеньо», подписав соглашение до 30 июня 2027 года.