Дубль Тюкавина принес «Динамо» победу в товарищеском матче с боснийской командой

«Динамо» победило команду «Борац», которая представляет Боснию, в товарищеском матче со счетом 3:2.

Дубль в составе бело-голубых сделал нападающий Константин Тюкавин. Еще один гол на счету защитника Николаса Маричаля.

Товарищеские матчи. Клубы

«Динамо» Москва (Россия) — «Борац Б-Л» (Босния) — 3:2 (0:1)

Голы: Мркаич, 24 (0:1). Тюкавин, 82 — с пенальти (1:1). Маричаль, 87 (2:1). Мркаич, 105 (2:2). Тюкавин, 110 (3:2).

«Динамо»: Лещук (Купцов, 97), Скопинцев (Паршивлюк, 61), Сазонов (Лаксальт, 61), Кутицкий (Осокин, 61), Фернандес (Александров, 61. Шагиахметов, 110), Фомин (Маричаль, 61), Захарян (Сулаквелидзе, 61. Зазвонкин, 97), Майсторович (Гагнидзе, 61), Смолов (Муми Нгамале, 61), Лесовой (Тюкавин, 61), Боков (Гладышев, 61).

Предупреждение: Захарян, 54.