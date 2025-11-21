Думбия вместо Жо посетит два матча ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия прилетит в Москву на два домашних матча армейцев, заявила пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что игры ЦСКА с махачкалинским «Динамо» в FONBET Кубке России (26 ноября) и «Оренбургом» в РПЛ (29 ноября) посетит бразилец Жо, однако, по информации Metropoles, на днях экс-игрок ЦСКА был арестован в Рио-де-Жанейро из-за неуплаты алиментов.

«Рэф, замена! К нам в гости приезжает Сейду Думбия! К сожалению, Жо не сможет посетить Москву по личным причинам. Теперь мы ждем другую красно-синюю легенду», — говорится в заявлении армейцев.

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год и на правах аренды из «Ромы» в 2015-м. Вместе с красно-синими он трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка России и один раз выиграл Суперкубок страны.