Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:58

Думбия вместо Жо посетит два матча ЦСКА

Алина Савинова
Сейду Думбия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия прилетит в Москву на два домашних матча армейцев, заявила пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что игры ЦСКА с махачкалинским «Динамо» в FONBET Кубке России (26 ноября) и «Оренбургом» в РПЛ (29 ноября) посетит бразилец Жо, однако, по информации Metropoles, на днях экс-игрок ЦСКА был арестован в Рио-де-Жанейро из-за неуплаты алиментов.

«Рэф, замена! К нам в гости приезжает Сейду Думбия! К сожалению, Жо не сможет посетить Москву по личным причинам. Теперь мы ждем другую красно-синюю легенду», — говорится в заявлении армейцев.

Жо.Легенду ЦСКА Жо арестовали за неуплату алиментов. На следующей неделе он собирался прилететь в Россию

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год и на правах аренды из «Ромы» в 2015-м. Вместе с красно-синими он трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка России и один раз выиграл Суперкубок страны.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/32652
6

  • Green32

    думаю намного лучше Шуманского и Аллерандро вместе взятых.

    21.11.2025

  • НВ

    Т.е Думбия свои алименты платит исправно :zany_face:

    21.11.2025

  • dinela

    Радость-то какая!

    21.11.2025

  • DAVI SVININU!

    Топчик!!!

    21.11.2025

  • Serg D

    Дед приезжает! Класс!!! Может сразу и на поле выпустить?! Точно хуже нынешних напов не сыграет))!

    21.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Сейду Думбия
    Футбол
    РПЛ
    ФК ЦСКА (Москва)
    Читайте также
    Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
    Reuters сообщило об угрозе от США прекратить предоставление оружия Украине
    Пассажирка трамвая в Казани умерла после падения в салоне
    Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
    Мировые рынки обвалились из-за опасений по поводу пузыря в ИИ. Что пишут СМИ
    Овечкин оформил хет-трик и вошел в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ
    Популярное видео
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя