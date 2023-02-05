Дудич рассказал, как осуществился трансфер Петара Голубовича в «Химки»

Футбольный агент Милан Дудич рассказал о подробностях перехода Петара Голубовича в «Химки». Защитник подписал контракт на 1,5 года.

«В первую очередь, хочу отметить, что у Петара отличный характер. Молодым парнем он уехал в Италию, в «Рому». Из римского клуба уходил в аренды. За эти несколько лет он сильно подтянулся в тактических вопросах, обрел опыт.

Затем был бельгийский «Кортрейк», где Петар регулярно играл, после чего получил много интересных предложений. Мы взяли паузу в полгода, чтобы найти оптимальный вариант, в итоге он уехал в Скандинваию, где провел отличный сезон в составе «Олесунна». Норвежцы хотели, чтобы Петар остался, но мне позвонили скауты «Химок», которые следили за игроком. Я как раз находился в Турции, мы встретились, пообщались и решили, что переход в Россию станет отличным опытом для Голубовича», — цитирует Дудича «РБ Спорт».

В сезоне-2022 футболист провел 26 матчей в составе «Олесунна» и отметился одним голом.