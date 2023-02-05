Дудич рассказал, как осуществился трансфер Петара Голубовича в «Химки»

Сегодня, 12:05
Футбольный агент Милан Дудич рассказал о подробностях перехода Петара Голубовича в «Химки». Защитник подписал контракт на 1,5 года.
«В первую очередь, хочу отметить, что у Петара отличный характер. Молодым парнем он уехал в Италию, в «Рому». Из римского клуба уходил в аренды. За эти несколько лет он сильно подтянулся в тактических вопросах, обрел опыт.
Затем был бельгийский «Кортрейк», где Петар регулярно играл, после чего получил много интересных предложений. Мы взяли паузу в полгода, чтобы найти оптимальный вариант, в итоге он уехал в Скандинваию, где провел отличный сезон в составе «Олесунна». Норвежцы хотели, чтобы Петар остался, но мне позвонили скауты «Химок», которые следили за игроком. Я как раз находился в Турции, мы встретились, пообщались и решили, что переход в Россию станет отличным опытом для Голубовича», — цитирует Дудича «РБ Спорт».
В сезоне-2022 футболист провел 26 матчей в составе «Олесунна» и отметился одним голом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования