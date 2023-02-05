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Сегодня, 12:05

Дудич рассказал, как осуществился трансфер Петара Голубовича в «Химки»

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Милан Дудич рассказал о подробностях перехода Петара Голубовича в «Химки». Защитник подписал контракт на 1,5 года.

«В первую очередь, хочу отметить, что у Петара отличный характер. Молодым парнем он уехал в Италию, в «Рому». Из римского клуба уходил в аренды. За эти несколько лет он сильно подтянулся в тактических вопросах, обрел опыт.

Затем был бельгийский «Кортрейк», где Петар регулярно играл, после чего получил много интересных предложений. Мы взяли паузу в полгода, чтобы найти оптимальный вариант, в итоге он уехал в Скандинваию, где провел отличный сезон в составе «Олесунна». Норвежцы хотели, чтобы Петар остался, но мне позвонили скауты «Химок», которые следили за игроком. Я как раз находился в Турции, мы встретились, пообщались и решили, что переход в Россию станет отличным опытом для Голубовича», — цитирует Дудича «РБ Спорт».

В сезоне-2022 футболист провел 26 матчей в составе «Олесунна» и отметился одним голом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-golubovicha-petar-nadeetsya-ostat-sya-v-rossii-do-kontsa-kar-ery/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

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ТБ 2.5

25%

1.66

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16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

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П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
ФК Химки
4
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