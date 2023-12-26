Дудиев — о слухах про переписанный возраст Дзагоева: «Многие говорили, что он мазанный»

Бывший защитник «Алании» и «Балтики» Аслан Дудиев высказался о слухах про то, что у экс-игрока ЦСКА Алана Дзагоева был переписан возраст.

«Да, тогда многие говорили, что Дзага мазанный. Но я ничего подобного не слышал. У нас были мазанные — но они нигде не заиграли. Максимум — первая лига», — приводит Sport24 слова Дудиева.

Ранее Дзагоев признавался, что отцу предлагали переписать его на год, однако их отговорил Игорь Осинькин. Футболист играл под руководством Осинькина во Владикавказе и в Академии имени Коноплева.

В ноябре 33-летний Дзагоев объявил о завершении карьеры. Последним его клубом была греческая «Ламия».