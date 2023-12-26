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Сегодня, 11:41

Дудиев — о слухах про переписанный возраст Дзагоева: «Многие говорили, что он мазанный»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Алании» и «Балтики» Аслан Дудиев высказался о слухах про то, что у экс-игрока ЦСКА Алана Дзагоева был переписан возраст.

«Да, тогда многие говорили, что Дзага мазанный. Но я ничего подобного не слышал. У нас были мазанные — но они нигде не заиграли. Максимум — первая лига», — приводит Sport24 слова Дудиева.

Ранее Дзагоев признавался, что отцу предлагали переписать его на год, однако их отговорил Игорь Осинькин. Футболист играл под руководством Осинькина во Владикавказе и в Академии имени Коноплева.

В ноябре 33-летний Дзагоев объявил о завершении карьеры. Последним его клубом была греческая «Ламия».

Источник: https://sport24.ru/football/news-607551-mnogiye-govorili-chto-alan-mazannyy-dudiyev-o-slukhakh-pro-perepisannyy-vozrast-dzagoyeva
Алан Дзагоев
Аслан Дудиев
Футбол
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