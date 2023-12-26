Дудиев рассказал, как гулял с Дзагоевым по ночному Лондону

Бывший футболист «Алании», «Балтики» и молодежной сборной России Аслан Дудиев рассказал, как гулял с Аланом Дзагоевым по Лондону.

«Сорвало крышу, когда мы с академией Коноплева поехали на турнир в Лондон. Жили в комнате с Дзагоем — он все свободное читал какую-то книгу про Чингисхана. Я ему говорю: «Слышишь, какой Чингисхан? Ты что, балбес, что ли? Пошли прогуляемся». И мы пошли в город, ночью. Какие там замки! Кругом клубы, Лондон ночью не спит. Помню клуб «СССР» — ребята у входа зазывали нас туда. А мы пацанчики, по 16 — какие нам клубы! Минут 40 погуляли и пошли спать. Англия — самая крутая страна, где я бывал», — приводит слова Дудиева Sport24.

В ноябре 33-летний Дзагоев объявил о завершении карьеры. Последним его клубом была греческая «Ламия».