Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:46

Дудиев рассказал, как гулял с Дзагоевым по ночному Лондону

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Алании», «Балтики» и молодежной сборной России Аслан Дудиев рассказал, как гулял с Аланом Дзагоевым по Лондону.

«Сорвало крышу, когда мы с академией Коноплева поехали на турнир в Лондон. Жили в комнате с Дзагоем — он все свободное читал какую-то книгу про Чингисхана. Я ему говорю: «Слышишь, какой Чингисхан? Ты что, балбес, что ли? Пошли прогуляемся». И мы пошли в город, ночью. Какие там замки! Кругом клубы, Лондон ночью не спит. Помню клуб «СССР» — ребята у входа зазывали нас туда. А мы пацанчики, по 16 — какие нам клубы! Минут 40 погуляли и пошли спать. Англия — самая крутая страна, где я бывал», — приводит слова Дудиева Sport24.

В ноябре 33-летний Дзагоев объявил о завершении карьеры. Последним его клубом была греческая «Ламия».

Источник: https://sport24.ru/football/news-607580-kakoy-chingiskhan-ty-chto-balbes-chtoli-dudiyev-rasskazal-kak-gulyal-s-dzagoyevym-po-londonu-nochyu
Алан Дзагоев
Аслан Дудиев
Футбол
0
Читайте также
Рудковская подвела итоги чемпионата России в Челябинске
Артем Дзюба спел фанатскую песню «Зенита» группы «Ленинград»
Корабль «Новочеркасск» получил повреждение в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ
Аксенов сообщил о гибели одного человека при атаке ВСУ на порт Феодосии
ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Гладилин объяснил, почему «Спартаку» не нужно усиление в зимнюю паузу

Рекомендации судьям не соответствуют регламентам ФИФА и РФС. Как такое может быть?