Дуду: «Братья Березуцкие всегда были на позитиве в ЦСКА, Рахимич всем помогал»

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду рассказал, что готов приехать в Москву ради матча, посвященному 20-летию со дня победы в Кубке УЕФА.

«Конечно, это очень крутое событие! С радостью прилечу», — приводит Metaratings.ru слова Дуду.

Также бразилец ответил на вопрос, с кем из европейцев в команде у него были хорошие отношения.

«У нас была дружная команда, мы и после матчей могли вместе провести время. Рахимич очень добрый, всем помогал, братья Березуцкие всегда на позитиве», — вспомнил Дуду.

ЦСКА завоевал Кубок УЕФА 18 мая 2005 года на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, обыграв в финале местный «Спортинг» со счетом 3:1.

Дуду выступал за ЦСКА с февраля 2005-го года по август 2008-го.