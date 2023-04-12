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Сегодня, 14:23

Дуду: «Самый популярный клуб России — ЦСКА. У «Спартака» есть Кубок УЕФА?

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Дуду считает армейский клуб самой популярной командой России.

«Для меня самый популярный клуб России — ЦСКА. У «Спартака» есть Кубок УЕФА? Вот и все вопросы сняты. Что касается напряжения, то я его не чувствовал от их фанатов, потому что наших всегда было больше», — приводит «РБ Спорт» слова Дуду.

Дуду выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год. За московский клуб он провел 74 матча и в составе армейцев стал двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dudu-tsska-samy-j-populyarny-j-klub-rossii-u-spartaka-est-kubok-uefa/
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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