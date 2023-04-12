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Дуду: «Решение УЕФА отстранить российские клубы — нормальная реакция на происходящее»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Дуду ответил на вопрос о том, можно ли говорить о деградации российского футбола.

«Сложно оценивать, сейчас я не особо слежу за российским футболом. Чтобы понять уровень, мне надо выйти на поле (смеется). А так, в целом, уровень, конечно, упал. Возможно, c 2005 по 2010 год — лучшее время российского футбола, когда вы доминировали на европейской арене», — приводит «РБ Спорт» слова Дуду.

Также он высказался на тему отстранения российских клубов от участия в международных турнирах.

«Это действительно жесткое решение, ваши клубы пострадали. С другой стороны, решение УЕФА — нормальная реакция на происходящее в мире. Я не знаю, сколько лет может продлиться дисквалификация российских клубов», — добавил экс-игрок.

Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dudu-otstranenie-rossijskih-klubov-normal-naya-reaktsiya-uefa-na-proishodyashhee/
Футбол
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