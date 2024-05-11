Сантос: «Порой не самые однозначные судейские решения принимаются в играх с участием «Зенита»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал судейство в матче 28-го тура РПл с ЦСКА (0:1). Главный арбитром встречи был Сергей Иванов.

— Оцените эпизод с пенальти. Сергей Семак усомнился в том, что 11-метровый был назначен верно.

— Порой не самые однозначные судейские решения принимаются в играх с участием «Зенита». К сожалению, практически все решения принимаются против нашей команды. Не припомню тех, что были бы приняты в нашу пользу. Против этого также приходится сражаться. Это не извинения и не оправдания. Мы должны делать все от нас зависящее, чтобы создавать моменты, забивать и побеждать.

— Можно ли назвать Торопа лучшим футболистом матча?

— Думаю, что у него сегодня очень счастливый вечер. Мы создали ряд опаснейших моментов, сами готовились праздновать забитые мячи. Благодаря усилиям Торопа ЦСКА смог сохранить ворота в неприкосновенности. Но мы сделаем все для того, чтобы в среду в игре на Кубок счастливый вечер был у нас.

«Зенит» (51) продолжает лидировать в чемпионате России.Команда Сергея Семака продлила серию без побед в РПЛ до 4 матчей.