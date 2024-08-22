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Сегодня, 11:37

Дуглас Сантос — о матче со «Спартаком»: «Это игра за шесть очков»

Алексей Михайлов
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в 6-м туре РПЛ.

— Эта игра из разряда тех, которые болельщики ждут с нетерпением задолго до начала. С игроками происходит то же самое. Всю эту неделю мы очень качественно тренировались, настраивались, потому что понимаем, что на кону стоит очень много.

«Спартак» действительно показывает хороший результат и много забивает. Мне, как игроку обороны, важно, чтобы вся наша линия сыграла достойно, закрывала игроков соперника, чтобы максимально выключить ключевых и «Спартака». Это игра за шесть очков», — сказал Дуглас Сантос на пресс-конференции.

«Зенит» на своем поле примет «Спартак» в субботу, 24 августа. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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