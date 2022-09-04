Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

4 сентября, 13:44

Дуглас Сантос назвал нынешний «Спартак» лучшим за три последних года

Сергей Ревенко
Корреспондент
Дуглас Сантос и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью matchtv.ru высоко оценил игру «Спартака» в нынешнем сезоне, которые после семи матчей РПЛ отстают от питерцев всего на один балл.

— Впереди игра со «Спартаком». Будет ли это более серьезная битва, чем в последние годы, ведь красно?белые сейчас наступают вам на пятки?

— Игра будет непростой, потому что это, наверное, лучший «Спартак», который я видел за три года в России. Статистика тоже об этом говорит — лучший старт за все это время. Плюс в этом сезоне команда особенно много забивает.

Нам нужно сфокусироваться на их сильных сторонах и игроках, чтобы нейтрализовать их и увезти из Москвы победу. Это наша главная цель. Для этого нужно очень хорошо потрудиться. Надеюсь, справимся с задачей.

4 сентября в Москве «Спартак» примет «Зенит» в матче 8-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20.00 (мск). В нынешнем сезоне команды уже встречались: в матче за Суперкубок питерцы разгромили красно-белых со счетом 4:0.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
04 сент, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Зенит
Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1670332_Zashhitnik_Duglas_Santos_nazval_nyneshnij_Spartak_silnejshim_za_tri_goda_svojego_vystuplenija_za_Zenit?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Медведев назвал приятным событием попадание «Зенита» в пятерку самых просматриваемых клубов в Тик-Ток в августе
Генич предположил, какие премиальные получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»
Генич: «В игре с «Зенитом» Промес показал себя пустым местом»
«Торпедо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10 желтых карточек и удаление тренера в матче с «Ростовом»
ЭСК РФС признала четыре ошибки судей в матчах 8-го тура РПЛ
ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Мешкова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Крылья» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч РПЛ. Пиняев — в запасе

«Крылья Советов» — ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ