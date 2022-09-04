Дуглас Сантос назвал нынешний «Спартак» лучшим за три последних года

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью matchtv.ru высоко оценил игру «Спартака» в нынешнем сезоне, которые после семи матчей РПЛ отстают от питерцев всего на один балл.

— Впереди игра со «Спартаком». Будет ли это более серьезная битва, чем в последние годы, ведь красно?белые сейчас наступают вам на пятки?

— Игра будет непростой, потому что это, наверное, лучший «Спартак», который я видел за три года в России. Статистика тоже об этом говорит — лучший старт за все это время. Плюс в этом сезоне команда особенно много забивает.

Нам нужно сфокусироваться на их сильных сторонах и игроках, чтобы нейтрализовать их и увезти из Москвы победу. Это наша главная цель. Для этого нужно очень хорошо потрудиться. Надеюсь, справимся с задачей.

4 сентября в Москве «Спартак» примет «Зенит» в матче 8-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20.00 (мск). В нынешнем сезоне команды уже встречались: в матче за Суперкубок питерцы разгромили красно-белых со счетом 4:0.