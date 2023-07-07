Сантос: ««Зенит» будет единственным клубом, за который я буду играть в России»

Сантос оценил свои перспективы перейти в другой российский клуб

29-летний бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос после матча предсезонного товарищеского турнира с «Црвеной звездой» (1:2) оценил свои перспективы перейти в другой российский клуб.

«Интерес со стороны российских клубов? Рынок открыт. Моя стоимость выросла. Сейчас она составляет 18 млн евро. Поэтому другим клубам совершить эту сделку будет непросто — «Зенит» всегда хочет лучших. Переход в «Спартак»? Думаю, это невозможно. Думаю, «Зенит» будет единственным клубом, за который я буду играть в России», — приводит слова Сантоса Metaratings.ru.

29-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года. Вместе с командой он четыре раза становился чемпионом России, а также выигрывал национальный Кубок и трижды — Суперкубок страны.

Соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 18 миллионов евро.