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Сегодня, 19:45

Сантос: ««Зенит» будет единственным клубом, за который я буду играть в России»

Сантос оценил свои перспективы перейти в другой российский клуб
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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29-летний бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос после матча предсезонного товарищеского турнира с «Црвеной звездой» (1:2) оценил свои перспективы перейти в другой российский клуб.

«Интерес со стороны российских клубов? Рынок открыт. Моя стоимость выросла. Сейчас она составляет 18 млн евро. Поэтому другим клубам совершить эту сделку будет непросто — «Зенит» всегда хочет лучших. Переход в «Спартак»? Думаю, это невозможно. Думаю, «Зенит» будет единственным клубом, за который я буду играть в России», — приводит слова Сантоса Metaratings.ru.

29-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года. Вместе с командой он четыре раза становился чемпионом России, а также выигрывал национальный Кубок и трижды — Суперкубок страны.

Соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 18 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/santos-perekhod-v-spartak-nevozmozhen-zenit-budet-edinstvennym-klubom-za-kotoryi-ya-budu-igrat-v-rossii-264313/
Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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