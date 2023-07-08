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Сегодня, 10:17

Дуглас Сантос: «Переход в «Спартак» невозможен, «Зенит» — единственный клуб для меня в РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
Дуглас Сантос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что не будет выступать в России за другой клуб.

«Интерес со стороны российских клубов? Рынок открыт. Моя стоимость выросла. Сейчас она составляет 18 млн евро. Поэтому другим клубам совершить эту сделку будет непросто — «Зенит» всегда хочет лучших. Переход в «Спартак»? Думаю, это невозможно. «Зенит» будет единственным клубом, за который я буду играть в России», — приводит слова Дугласа Сантоса Metaratings.

Ранее стало известно, что экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес может перейти в «Зенит». Также полузащитник армейцев Хесус Медина, который заявлял, что никогда не перейдет в «Спартак», близок к трансферу в красно-белый клуб.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года. В минувшем сезоне 29-летний бразилец провел 36 матчей, в которых отметился 7 результативными передачами. За свою карьеру защитник выступал за «Удинезе», «Атлетико Минейро» и «Гамбург», а также стал олимпийским чемпионом вместе со сборной Бразилии.

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Источник: https://metaratings.ru/news/duglas-santos-vsegda-khodyat-slukhi-ob-interese-iz-anglii-iz-germanii-no-nichego-konkretnogo-net-264273/
Дуглас Сантос
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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